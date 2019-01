OM : Rothen s'en prend à Garcia pour ce choix fort

Dans : OM, Ligue 1.

Après le nul houleux face à Monaco dimanche, l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à relever la tête sur le terrain de Saint-Etienne.

La défaite 2-1 est sévère en fonction du déroulement de la rencontre, mais le résultat est sans pitié et éloigne dangereusement le club provençal du podium. Déjà dos au mur avant cette rencontre, Rudi Garcia doit sentir le vent du boulet. Surtout que l’entraineur olympien avait fait un choix fort en laissant Dimitri Payet sur le banc de touche, et ce pour 90 minutes. Une décision liée aux dernières performances du capitaine marseillais, jugées insatisfaisantes. Mais pour autant, une équipe aussi moyenne en dehors de Florian Thauvin, peut-elle se priver d’un joueur ce niveau ? Non pour Jérôme Rothen.

« Marseille fait un match cohérent. La remise en question est encore plus forte sur ce match car les supporters ont mis une pression énorme sur les joueurs. Tu mets de côté tous les problèmes et tu fais front ensemble. Ils l’ont fait mais ça manque cruellement de talent. Ok, Payet n’est pas bon, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il sait faire une bonne passe. Je veux bien qu’il fasse des changements, mais je veux du talent sur le terrain. C’est le talent qui fait gagner les matchs », a expliqué le consultant de RMC, pour qui Rudi Garcia a donc commis une erreur de plus dans sa composition d’équipe. L’erreur de trop ?