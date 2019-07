OM : Rongier en prêt, Marseille tente l'offre low cost...

Dans : OM, Mercato, FC Nantes.

Ce samedi soir, L'Equipe confirme une rumeur lancée par Gilles Favard en début d'après-midi, à savoir que l'Olympique de Marseille a fait de Valentin Rongier sa cible numéro 1 si Morgan Sanson part, ce qui est clairement dans l'air du temps lors de ce mercato. Sur le papier, l'affaire semble possible, sauf que l'OM ne paraît pas à même de payer les 15ME exigés par Waldemar Kita pour céder son milieu de terrain, lequel a tout de même encore trois ans de contrat avec les Canaris.

Selon le quotidien sportif, Jacques-Henri Eyraud réfléchit bien à transmettre une offre à son homologue nantais, mais il s'agit d'une demande de prêt, ce qui semble être totalement illusoire. Car même si les représentants de Valentin Rongier sont déjà venus dans la cité phocéenne afin de rencontrer la direction de l'Olympique de Marseille, Waldemar Kita ne prêtera pas un joueur qui est convoité sur le marché des transferts. En effet, plusieurs clubs européens sont disposés à mettre les 15ME exigés par le patron du FC Nantes et si des proches de Valentin Rongier ont fait savoir que rien n'était décidé pour l'instant, des contacts avec des prétendants très sérieux se sont intensifiés. L'OM a tout intérêt à vite se mettre dans la course, et si possible avec une offre sérieuse sous peine de voir le milieu de terrain nantais lui filer sous le nez.