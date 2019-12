OM : Rongier a un objectif XXL, ce n'est pas de la prétention

Dans : OM.

Titulaire indiscutable d’André Villas-Boas à l’Olympique de Marseille ces dernières semaines, Valentin Rongier s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de Ligue 1.

D’ores et déjà indispensable en Provence, l’ancien capitaine du FC Nantes s’est parfaitement fondu dans le collectif olympien. A tel point qu’il devient au fur et à mesure des semaines un sérieux candidat à une place dans le groupe de l’Equipe de France pour l’Euro 2020. Interrogé par La Provence, Valentin Rongier n’a en tout cas pas caché que son ambition était de toquer, tôt ou tard, à la porte des Bleus. Et ne venez surtout pas dire au milieu relayeur de 25 ans qu’il s’agit d’une quelconque prétention. Au contraire, Valentin Rongier est ambitieux et rien de plus selon lui.

« Il y a ambition et prétention. Je n’ai pas la prétention de dire que je mérite d’être sélectionné en équipe de France. Je fais mes matches. L’OM est plus regardé que la plupart des autres clubs français » a indiqué le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, encore titulaire samedi sur la pelouse du FC Metz (1-1), avant de conclure. « Quand tu regardes la qualité des milieux de terrain en équipe de France, c’est difficile de toquer à la porte. Je continue de faire mes matches. J’espère y aller un jour ». Reste maintenant à voir en 2020 si Didier Deschamps aura été sensible aux performances de Valentin Rongier.