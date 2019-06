OM : Rondon, le choix n°1 de Marseille au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Silas Wamangituka, Marcus Thuram, Fernando Llorente… Ces dernières semaines, les rumeurs fusent dans tous les sens en attaque pour l’Olympique de Marseille. Il faut dire qu’il y a quelques jours seulement, RMC affirmait que le club phocéen cherchait deux buteurs : un jeune espoir à fort potentiel et un attaquant plus confirmé. Logiquement, Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas explorent donc de nombreuses pistes. Et à en croire les informations de La Provence, le coach portugais a ciblé Salomon Rondon pour occuper le rôle de l’attaquant plus confirmé.

« En quête d'un remplaçant à Mario Balotelli dont le contrat ne devrait pas être renouvelé, l'OM apprécierait tout particulièrement cet avant-centre robuste (1,86 m, 86 kg) qui sort d'une saison en prêt payant à Newcastle et qui a côtoyé Villas-Boas et ses adjoints au cours de leur passage commun au Zenit Saint-Pétersbourg, explique le quotidien provençal avant de poursuivre.Villas-Boas se serait donc rappelé à son bon souvenir. Il aimerait bien s'appuyer sur celui qui est désormais libre de tout contrat, son bail avec WBA arrivant à échéance. Les Turcs de Fenerbahçe seraient également aux aguets. L'OM pourrait bien accélérer dans les prochains jours sur ce dossier en dépit d'un obstacle majeur : Rondon et le Venezuela disputent actuellement la Copa América, au Brésil, au moins jusqu'à samedi ». En attendant qu’il termine sa Copa America, l’OM pourrait donc explorer d’autres pistes. Mais selon les résultats de son équipe du Venezuela, qui affronte le Brésil dans la nuit de mardi à mercredi et qui pourrait être éliminé dès samedi, la piste Rondon pourrait rapidement se réchauffer pour Marseille.