OM : Rondon à Marseille, ça sent déjà très mauvais

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Ce lundi, La Provence dévoilait une nouvelle piste offensive de l’Olympique de Marseille, celle menant à l’international vénézuélien Salomon Rondon. Dirigé par André Villas-Boas au Zénith Saint-Pétersbourg par le passé, le buteur de West Bromwich Albion a un profil qui plaît à l’état-major phocéen, qui vise deux attaquants au mercato. Néanmoins, il faudrait un petit miracle pour que l’Olympique de Marseille parvienne à rafler la mise dans le dossier Salomon Rondon.

En effet, le journaliste Florent Torchut affirme que, contrairement à ce que La Provence affirmait ce lundi, Salomon Rondon ne sera pas libre le 30 juin prochain. Il faudra donc payer une indemnité pour le déloger de West Bromwich Albion. Surtout, le Vénézuélien, actuellement à la Copa America, a la cote en Premier League. Ce qui va évidemment faire monter son prix… « Comme révélé dans La Provence ce matin, l'OM s'est renseigné sur Salomón Rondón ces dernières semaines. Cela n'a pour l'instant pas été plus loin. Au moins 3 clubs de Premier League sont également sur les rangs, alors qu'il lui reste 1 an de contrat avec WBA » a indiqué le journaliste de L’Equipe et de France Football. Reste maintenant à voir si Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud trouveront le moyen d’offrir à André Villas-Boas cet attaquant très puissant.