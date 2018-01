OM : Cet argument implacable pourrait priver Thauvin de Mondial

Dans : OM, Ligue 1, Equipe de France.

Une nouvelle fois buteur avec l’Olympique de Marseille contre Caen vendredi soir en Ligue 1 (0-2), Florian Thauvin est indiscutablement l’atout offensif n°1 de Rudi Garcia. Régulier dans ses performances, l’ailier droit du club phocéen postule logiquement à une place dans le groupe de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2018. Mais selon Eric Di Meco, un critère cher au sélectionneur national pourrait faire mal à Florian Thauvin : la non-participation de l’OM à la Ligue des Champions cette saison.

« Le sélectionneur regarde aussi des équipes qui sont en haut et les joueurs qui flambent dans ces équipes. La concurrence est rude dans les couloirs en équipe de France. On ne peut pas utiliser Thauvin à plusieurs postes comme Lemar, Mbappé ou Martial. C'est un garçon qui excelle sur le côté droit de l'attaque. Ce qui risque d'être contre lui, c'est que Deschamps regarde beaucoup ce qui se passe en Ligue des Champions. Dernièrement on a vu Coman être préféré à Ben Arfa pour l'Euro alors que Ben Arfa avait fait une saison extraordinaire. Thauvin est dans la course. S'il continue comme ça, il va falloir tout de même que les autres soient très forts » a lâché le consultant de BFM Sport, convaincu que l’ailier de l’OM a toutes ses chances, à six mois du Mondial. Inutile de préciser que les supporters des Bleus seront divisés à ce sujet…