OM : Riyad Mahrez à l'OM, pourquoi c'est possible

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Elu meilleur joueur du championnat anglais à l’issue de la saison 2015-16, Riyad Mahrez avait fait le choix plutôt courageux de rester à Leicester pour disputer la Ligue des Champions avec le club révélation de la Premier League.

L’ailier algérien avait notamment vu la grosse proposition d’Arsenal lui passer sous le nez. Désormais, il doit se demander comment il peut encore être chez les Foxes, qui luttent pour la deuxième année consécutive pour leur maintien parmi l’élite. Le départ de l’ancien joueur du Havre semble inéluctable mais encore faut-il un point de chute qui satisfasse tout le monde. Ce ne serait pas Barcelone, évoqué l’été dernier, ni Arsenal, mais l’Olympique de Marseille selon la presse anglaise.

Plusieurs sources rebondissent ainsi sur l’intérêt du club provençal pour le milieu offensif algérien, avec une offensive possible pour cet hiver. Pour convaincre Leicester de lâcher son joueur, les dirigeants marseillais devraient toutefois monter très haut, puisqu’une somme de 30 ME est attendue par le club anglais. Des exigences qui avaient déjà empêché son départ l’été dernier, et qui pourraient donc être revues à la baisse, le tarif semblant assez prohibitif. Mais surtout, il se murmure que Mahrez, un temps repoussé par Vincent Labrune quand il avait été proposé à l’OM en 2014, serait désormais tenté par l’idée de rejoindre le Vieux Port. Des intérêts qui pourraient donc se concilier, même s’il faudra aussi savoir ce que souhaite Claude Puel, le nouvel entraineur des Foxes, qui pourrait déclarer Mahrez comme intransférable.