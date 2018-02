OM : Riolo redoute une catastrophe pour l'OM en C1 avec Payet

Dans : OM, Ligue 1.

Passeur décisif dans la semaine en Ligue Europa contre Braga, Dimitri Payet a récidivé face aux Girondins de Bordeaux dimanche soir, offrant le but de la victoire à Florian Thauvin. Auteur de 4 passes décisives et 2 buts en Ligue 1 depuis janvier 2018, l’international français est de retour en forme au meilleur des moments pour l’Olympique de Marseille. Mais les passes décisives de l’ex-meneur de jeu de West Ham restent insuffisantes aux yeux de Daniel Riolo, rarement convaincu par les performances du capitaine de l’OM.

« L'OM cartonne et marche très bien et ils devraient accrocher la Ligue des Champions. Mais en juin, Marseille va devoir se poser la question et se dire : « que fait-on avec Payet ? ». Parce que si tu vas en C1 avec Payet, pour moi c'est mort. Si tu fais la hiérarchie des joueurs Marseillais, depuis le début de la saison, des mecs importants qui ont participé au parcours de l'OM, il est 9e ou 10e sur 12 ou 13 joueurs. Tu féliciteras beaucoup de joueurs avant lui. Mais comme c'est le capitaine et que c'est la tête de gondole du projet... Après ça ne l'empêche pas de faire deux ou trois trucs dans le match » a lâché Daniel Riolo, un brin excessif au sujet de l’international français. Reste désormais à voir quelle sera la fin de saison de Dimitri Payet à l’OM et par la suite, la décision des dirigeants phocéens à son égard en juin prochain.