OM : Riolo applaudit le meilleur OM depuis l'année du titre !

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille a fait une grosse impression vendredi contre Metz, les joueurs de Rudi Garcia étant lancés dans une superbe série qui peut propulser l'OM vers la si précieuse deuxième place du classement de Ligue 1. Daniel Riolo est impressionné par les performances marseillaises, et le journaliste de RMC ne partage pas les doutes provoqués par les trois buts marqués par Metz en fin de match. Pour lui, cette version 2017-2018 de l'Olympique de Marseille est à la hauteur des grands cuvées de l'OM.

« En ouverture de cette J24, l’OM a plié Metz 6/3. Un score rare qui a été diversement apprécié. Au sortir du match, les Marseillais affichaient un perfectionnisme qui les poussaient avant tout à regretter les 3 buts encaissés. J’ai trouvé ça un peu exagéré quand même. Depuis combien de temps, le Vélodrome n’avait pas vu ça? Et plus largement, l’OM est quand même en train de vivre sa meilleure saison depuis celle du titre, non? Mais attention, l’exigence, ne me gêne pas. Bien au contraire. Que Marseille affiche cette détermination est finalement très positif. Est-ce que derrière cette auto-critique, il y avait la lucidité de penser que ça n’était "que Metz", qu’on mettra pas 6 buts chaque semaine et que donc défensivement il faudra être meilleur? Reste qu’il y a une régularité globale qui devient de plus en plus intéressante à Marseille. Il n’y a plus de petits matches. Le niveau de performance est, à chaque fois, élevé. Mandanda, Rami, Gustavo et le trio offensif Thauvin, Sanson, Germain, voilà une belle ossature. A côté, ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais. Je mets juste en avant les hommes forts », confie, sur son blog, un Daniel Riolo visiblement emballé par ce qu’il voit de l’OM ces dernières semaines.