OM ‍: Retour annulé, sa saison est quasiment finie ‍!

Par Guillaume Conte

La trêve arrive au bon moment pour l'OM, qui commençait à vaciller après un beau redressement sous Jean-Louis Gasset. L'entraineur olympien espère retrouver des joueurs en forme pendant cette coupure, même s'il y a déjà une bien mauvaise nouvelle.

« Merci aux 15 joueurs valides qui étaient là et qui ont tout donné. Il y a des garçons qui méritent amplement leurs jours de repos ». C’est par ces propos que Jean-Louis Gasset a donné quelques jours de congés à ses joueurs après la défaite à Rennes de dimanche dernier. Même si les joueurs de l'OM ne sont plus en Coupe de France depuis leur revers… à Rennes, l’enchainement entre la Coupe d’Europe et le championnat a visiblement tiré sur les organismes. Déjà pendant la CAN, Gennaro Gattuso avait du faire avec les moyens du bord, et aucun renfort de taille n’est venu au mercato pour soulager ces manques. En plus de cela, les pépins physiques n’épargnent pas le club provençal, qui va profiter de cette trêve internationale pour mettre certains organismes au repos afin d’être de nouveau frais pour la dernière ligne droite de la saison.

Retour à l'entrainement annulé pour Rongier

Outre ce repos et la reprise prévue pour mercredi, l’OM espère retrouver ses blessés, comme Gigot, Murillo ou Rongier. Mais rien n’est certain, notamment en ce qui concerne le polyvalent milieu de terrain. Opéré du genou en novembre, l’ancien nantais n’est pas certain de disputer un seul match d’ici la fin de la saison, aux yeux de son entourage, affirme La Provence. Un aveu qui démontre à quel point Valentin Rongier est encore loin d’un retour à la compétition. Jean-Louis Gasset ne devra donc pas trop compter sur lui, alors qu’il était question d’un retour en mars dans un premier temps. Mais son tendon rotulien ne le laisse pas tranquille, et son retour à l’entrainement ne sera pas pour ces prochains jours. Un vrai coup dur à l’heure où l’OM ne parvient pas à trouver le juste équilibre au milieu, notamment avec un Azzedine Ounahi souvent transparent, et un Amine Harit sur courant alternatif. Cette trêve devra donc permettre de recharger les batteries et Marseille en aura bien besoin car c’est le PSG qui se présente au Vélodrome le 31 mars prochain.