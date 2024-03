OM ‍: Rancunier, Marcelino a envoyé balader un joueur marseillais

Dans : OM.

Après l’élimination de Villarreal face à l’Olympique de Marseille (4-0, 3-1) en Ligue Europa, Marcelino a eu une petite altercation avec Amine Harit. L’entraîneur espagnol a refusé de serrer la main au milieu marseillais, sans doute à cause de ses récentes déclarations.

C’était chaud entre Marcelino et Amine Harit ! Au coup de sifflet final du match retour jeudi, l’entraîneur de Villarreal et le milieu offensif de l’Olympique de Marseille ont eu une petite altercation. « Non, je l’ai simplement félicité », a expliqué le technicien en conférence de presse, dans une version peu crédible. Les images contredisent la déclaration de Marcelino, aperçu en train de repousser l’international marocain. Sans surprise, Amine Harit n’a pas du tout apprécié le geste et s’en est pris verbalement à son ancien coach.

A priori, ce n’était pas la réaction d’un coach mauvais perdant, ni de l’hostilité envers le club phocéen. Marcelino a en effet salué les autres joueurs olympiens après la victoire du Sous-marin jaune tout de même synonyme d’élimination en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Reste à savoir d’où vient cette animosité entre les deux hommes. Selon le récit de RMC, Marcelino a refusé de serrer la main au meneur de jeu. Nos confrères n’en disent pas plus. Mais on peut penser que leurs déclarations respectives en sont à l’origine.

Marcelino en veut à Harit

Rappelons qu’en octobre dernier, soit un mois après sa démission soudaine, l’Espagnol avait affirmé qu’il était impossible de développer un projet solide à l’Olympique de Marseille. L’ami du président Pablo Longoria faisait évidemment référence à la pression des supporters. Sa sortie avait agacé Amine Harit, d’où l’avertissement lancé avant la confrontation. « On sait que ça va être chaud, notamment par rapport aux récentes déclarations qu’il a pu avoir. Honnêtement, ça nous a donné encore plus d’envie de faire un gros match et il va falloir qu’ils soient tous prêts car on ne va pas leur donner un match facile », avait prévenu l’ex-Nantais, en incitant presque le Vélodrome à siffler Marcelino.