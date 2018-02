OM : Rami ne fait pas le malin avant d'aller défier le PSG

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Malgré sa très bonne période sous le maillot de l'Olympique de Marseille, Adil Rami appréhende un peu avant le Classique contre le Paris Saint-Germain.

Débarqué l'été dernier au sein du club phocéen, Adil Rami est rapidement devenu un cadre de Rudi Garcia. Titulaire indiscutable en charnière centrale aux côtés de Rolando, l'international français enchaîne les belles prestations. L'ancien du FC Séville n'est donc pas étranger au très bon début d'année 2018 de l'OM, qui est la seule équipe encore invaincue en France. Un statut qui s'est confirmé dimanche lors d'un test contre Bordeaux (1-0). Solidement attaché au podium de la Ligue 1, Marseille peut désormais voir l'avenir avec sérénité. Mais pas tant que cela puisqu'après le seizième de finale retour d'Europa League à Braga, l'OM se déplacera deux fois de suite au PSG, dimanche prochain en Ligue 1 et le 28 février en Coupe de France. Un double Classique qui inquiète Rami...

« Prêts ? Ce n’est pas le moment de le dire parce qu’on a un match très important jeudi. Meilleur ou pas ? Je ne sais pas… On va voir ce qu’on est capable de faire à l’extérieur dans un stade comme le Parc des Princes contre une des meilleures équipes d’Europe. On va voir… À l’aller, on a su montrer des choses, à nous de le faire à l’extérieur. J’espère que ce sera un beau match, il ne sera pas facile. D’autant plus que c’est un Clasico, une équipe qui est supérieure à nous. Il faut rester réaliste et garder la tête sur les épaules. Maintenant, on va essayer de mettre tous les atouts de notre côté, on aura nos moments dans le match, il faudra savoir en profiter. Je ne sais pas comment ça va se passer, c’est mon premier Clasico à l’extérieur, j’appréhende un peu… », a avoué Rami, qui espère donc que l'OM ne gâchera pas tout ce qu'il a fait de bien ces derniers mois lors de cette semaine très importante. Car tout reste fragile dans le foot...