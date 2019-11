OM : Radonjic marque son premier but, c'est la fête à Marseille

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille a récupéré sa deuxième place en Ligue 1 grâce à son joli succès contre Toulouse (2-0). Une victoire qui a mis du temps à se dessiner.

En supériorité numérique depuis l’expulsion de Moreira pour un violent tacle sur Sarr en première période (41e), le club phocéen a finalement réussi à faire craquer le verrou toulousain en fin de rencontre. D’abord avec un but de Benedetto (76e), le sixième de sa saison, mais son premier depuis le 4 octobre dernier. Pour ce déblocage, l’Argentin peut en tout cas remercier Payet, qui a donc confirmé sa bonne forme du moment à l'OM, après son brillant l’Olympico, avec une magnifique passe à travers la défense adverse.

Mais ce qu’André Villas-Boas va retenir de cette soirée, c’est probablement le but de Nemanja Radonjić (79e). Servi par un autre attaquant, Germain, l'international serbe a effectivement marqué pour la première fois sous ses couleurs marseillaises. Arrivé en provenance de l'Étoile Rouge de Belgrade durant l’été 2018 contre un chèque de 14 millions d'euros, le joueur de 23 ans a enfin répondu aux attentes des supporters. Une réalisation qui fait causer sur les réseaux sociaux, tant Radonjić a été la risée des suiveurs de l’OM ces derniers mois. Dans tous les cas, l’ailier a au moins le groupe marseillais de son côté, puisqu’après son but, tous ses coéquipiers l’ont chaleureusement félicité.

But de #Radonjic , allez c'est bon, on peut mourir tranquille... #TFCOM

On le savait depuis longtemps mais #Radonjic n’a pas peur du ridicule. Un but en 1 an et demi et il enlève son maillot 😂. Mais bravo à lui. #TFCOM