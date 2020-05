OM : Rachat du club par l'Arabie Saoudite, pourquoi c'est possible

Dans : OM.

Rumeur ou info, le possible rachat de l’Olympique de Marseille par Al-Walid Bin Talal fait beaucoup de bruit depuis quelques jours…

Dimanche, l’entourage de Frank McCourt a démenti des négociations avec l’homme d’affaires saoudien auprès de La Provence. Mais de nombreux journalistes étrangers s’accordent pour dire qu’il existe bien des tractations entre les deux hommes dans l’optique d’un rachat de l’Olympique de Marseille. Une acquisition qui doperait assurément l’image de l’Arabie Saoudite selon Raphael Le Magoeriec, spécialiste des sociétés du Golfe, qui estime qu’il est tout à fait plausible qu’Al-Walid Bin Talal prenne la décision de racheter un club aussi populaire que l’Olympique de Marseille.

Un rachat « tout bénef » pour l’image du pays

« C’est tout à fait plausible qu’un homme comme Bin Talal s’intéresse à Marseille, surtout que la situation est top : ils sont qualifiés en Ligue des champions, sans que ce soit radieux économiquement » a expliqué le spécialiste dans les colonnes du magazine So Foot, avant de conclure. « Du moment que les rachats des businessmen saoudiens ne vont pas à l’encontre des intérêts du pouvoir et de MBS (Mohamed Ben Salmane, le Prince Héritier), il n’y a aucun souci. Surtout qu’un rachat de club européen, c’est tout bénef pour l’image d’une Arabie saoudite moderne et ouverte ». Reste maintenant à voir si les bruits concernant un potentiel rachat de l’Olympique de Marseille par l’Arabie Saoudite se confirmera dans les prochaines semaines. Pour l’heure, les médias français se veulent très prudents à ce sujet. Un bon moyen de préserver les supporters olympiens, lesquels démarrent véritablement au car de tour sur les réseaux sociaux à ce sujet, au moment où c’est un mercato estival à l’économie qui se prépare dans la cité phocéenne…