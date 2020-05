OM : L’Arabie Saoudite à Marseille, un indice bizarre est lâché

Dans : OM.

Depuis près d’une semaine, l’Olympique de Marseille fait l’objet de nombreuses rumeurs en Italie au sujet d’un possible rachat par l'homme d'affaires saoudien Al-Walid ben Talal.

Ces derniers jours, Tutto Mercato Web a régulièrement évoqué des négociations entre Frank McCourt et l’homme d’affaires d'Arabie Saoudite. Samedi soir, le média transalpin parlait de discussions à hauteur de 250 ME pour le rachat de l’Olympique de Marseille et de l’Orange Vélodrome, propriété de la ville. Des rumeurs infondées selon l’entourage de Frank McCourt, qui a nié en bloc des négociations avec un quelconque repreneur dans les colonnes de La Provence. Reste que ce lundi, le frère du propriétaire de l’OM, à savoir David McCourt, a semé un drôle d’indice via son compte Twitter. Ce qui n’a pas manqué d’interpeller les supporters marseillais…

Entrepreneur et chef d’entreprise comme son frère, David McCourt a tout simplement « follow » le compte officiel d’un certain… Al-Walid ben Talal. Il n’en fallait évidemment pas plus pour que certains supporters de l’Olympique de Marseille se convainquent que cela avait forcément un rapport avec un éventuel rachat du club phocéen dans les semaines à venir. Un indice d’autant plus troublant que par le passé, David McCourt a déjà interagi avec les supporters de l’Olympique de Marseille, par exemple sur la venue de Mario Balotelli, laquelle s’est étrangement concrétisée quelques semaines plus tard. Reste maintenant à voir si dans un futur proche, les médias français confirmeront le début d’une négociation entre Frank McCourt et Al-Walid ben Talal pour le rachat de l’OM. Ce qui serait forcément une bonne nouvelle pour la compétitive du club phocéen et de la Ligue 1 dans son ensemble…