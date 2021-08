OM : Quatre transferts en 24 heures, dont une surprise XXL !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

A désormais un peu plus de 10 jours de la fin du marché des transferts, l’OM va accélérer et espère boucler plusieurs transactions d’ici ce week-end.

Pablo Longoria a beau avoir fait un travail salué unanimement depuis le début du marché des transferts, surtout que personne ne voyait l’OM être aussi offensif dans le recrutement, les choses se sont tassées ces derniers jours. Plus de mouvement, et Jorge Sampaoli attend désespérément du renfort en attaque pendant la blessure de Milik, tandis qu’un homme de couloir à droite est demandé.

Il s’agira sans surprise de Pol Lirola, qui milite depuis des semaines pour quitter la Fiorentina, et va probablement avoir gain de cause. Tout semble en ordre pour un prêt avec une option d’achat obligatoire à 12 ME, et les derniers détails se finalisent. Avant de signer les documents, le président de l’OM attend simplement un départ majeur, ce qui est aussi sur le point de se boucler.

Dario Benedetto est en effet attendu à Elche dans les prochaines heures afin de finaliser son prêt au sein du club de Liga. L’Argentin a même pris un avion privé dans la nuit de mercredi à jeudi en direction de l’Espagne, ce qui ne laisse guère de place au doute sur sa prochaine visite médicale dans la province d’Alicante. L’OM se sépare ainsi d’un avant-centre qui voulait découvrir le championnat espagnol et a fait ses adieux à ses coéquipiers cette semaine.

Autre départ attendu, celui de Nemanja Radonjic, qui a eu du temps de jeu face à Bordeaux, mais a comme souvent été trop brouillon. Le résumé de sa carrière à l’OM, qui va définitivement prendre fin. Après son prêt au Hertha Berlin, le Serbe peut repartir en Allemagne ou signer au Benfica Lisbonne, mais son départ ne fait aucun doute. La finalisation sera toutefois plus longue, sachant que L’Equipe annonce que Pablo Longoria tente de faire monter les enchères.

L'OM ok avec Chelsea !

Enfin, après Lirola, Benedetto et Radonjic, la venue d’Ike Ugbo pourrait être la surprise de cette fin de mercato. L’attaquant de Chelsea a refusé de signer pour Genk, estimant qu’il serait préférable pour lui de rejoindre l’OM, qui a fait une offre similaire à celle du club belge pour le jeune attaquant anglais. Un transfert à 5 ME est envisageable, alors que les Blues sont de toute façon en mode dégraissage. Cela pourrait aller très vite, puisque le club londonien est d’accord avec Genk comme l’OM, et Ugbo est invité à se décider dans les prochaines heures.