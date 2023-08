OM ‍: Quatre gros départs, Longoria ouvre la porte ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très actif depuis le début du mercato avec des arrivées retentissantes comme celles de Ndiaye ou Aubameyang, l’OM va également devoir vendre et Pablo Longoria a déjà identifié les joueurs susceptibles de partir.

Présent jeudi en conférence de presse, Pablo Longoria a fait un aveu : l’Olympique de Marseille va ralentir la cadence sur le marché des transferts. Il faut dire que depuis le début du mercato, le club phocéen donne l’impression d’un rouleau compresseur avec les signatures à la suite de Kondogbia, Renan Lodi, Sarr, Aubameyang ou encore Ndiaye. Aux yeux du président olympien, le club dispose de deux joueurs à chaque poste sauf à droite de la défense, où une recrue est encore espérée.

Pour le reste, l’effectif à la disposition de Marcelino est à la limite de la surcharge et selon l’Equipe, la mission de Pablo Longoria et de Javier Ribalta durant ce mois d’août sera de conclure quelques belles ventes. A en croire le quotidien national, plusieurs joueurs ont été ciblés par l’état-major de l’OM en concertation avec Marcelino. Dans le secteur offensif, deux joueurs n’entrent pas dans les plans de l’entraîneur espagnol : Cengiz Ünder et Ruslan Malinovskyi.

Malinovskyi poussé vers la sortie

L’international turc semblait prêt à quitter Marseille pour Fenerbahçe mais contre toute attente, Pablo Longoria a fait savoir jeudi qu’aucun accord n’était proche pour le départ de l’ancien Romain… mais que Marseille avait « des offres » pour son virevoltant ailier droit, dont le départ pour une somme comprise entre 12 et 15 millions d’euros fait peu de doutes. En ce qui concerne Ruslan Malinovskyi, un départ six mois seulement après son arrivée est aussi dans les tuyaux. Incapable de s'adapter à son nouveau club l'ancien meneur de jeu de l'Atalanta Bergame irrite en interne.

Touré ou Mbemba sacrifié en défense ?

L’international ukrainien, ardemment désiré par Igor Tudor en janvier dernier, n’a jamais réussi à s’imposer et le fait qu’il n’entre pas en jeu face au Bayer Leverkusen malgré onze changements de la part de Marcelino n’est pas anodin. Un retour en Italie est une forte possibilité pour l’ancien joueur de l’Atalanta Bergame, dont le profil est suivi par certains clubs. En défense, deux joueurs sont également susceptibles de faire leurs valises. Isaak Touré, auteur d’une bonne saison en prêt à l’AJ Auxerre la saison dernière et qui est suivi par plusieurs clubs de Premier League… et Chancel Mbemba.

Le flou entoure toujours l’avenir du Congolais, remplaçant face au Bayer Leverkusen pour des raisons qui échappent aux supporters olympiens. En cas de proposition supérieure à 15 millions d’euros, l’OM ne se privera pas de réaliser une superbe plus-value avec un joueur ayant été recruté librement il y a un an. Au milieu de terrain, il y a également embouteillage mais pour l’heure, aucun départ n'est à l’ordre du jour. Kondogbia, Gueye, Rongier, Veretout et Guendouzi vont se disputer deux places et si la valeur marchande de Guendouzi est conséquente en Premier League, Marseille n’a pas reçu la moindre proposition pour le moment. En interne, l’international français se dit ainsi de plus en plus favorable à rester à l’OM et à se battre pour regagner sa place de titulaire.