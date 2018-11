OM-PSG : Un journaliste de Mediapart pro-OM accuse Paris de dopage financier

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Mediapart voudrait se mettre l'ensemble des supporters du Paris Saint-Germain à dos qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Car non seulement le quotidien d'Edwy Plenel ne ménage pas le PSG dans l'affaire de Football Leaks, ce qui est parfaitement son droit s'il y a des choses à reprocher au Paris SG, certains de ses journalistes prennent farouchement position contre le Paris Saint-Germain et ceux qui osent défendre le club de la capitale. Journaliste pour Mediapart, Michel Henry est ainsi intervenu sur Le Phocéen pour crier au scandale contre le club de la capitale.

« A travers les Football Leaks, on a montré que l'UEFA était fautive dans sa gestion. Le dopage financier du PSG, c'est grave, c'est un peu comme si on les autorisait à jouer avec les mains. Et dans cette affaire, c'est l'organe chargé de tout réguler, l'UEFA donc, qui s'arrange pour détourner ses propres règles. Je me mets à la place des supporters de l'OM, oui, il y a de quoi être en colère... Concernant leur immunité, une nouvelle enquête est en cours, on verra bien sur quoi elle aboutit (...) Sur le long terme, effectivement c'est grotesque. On sait déjà qui sera champion de France cette année, les clubs se battent pour la deuxième place. Il faudrait peut-être un peu se réveiller au niveau des instances. D'accord, Neymar ça fait vendre plus de droits TV à l'international, mais il n'y a plus de compétition », explique, sur le site marseillais, le journaliste de Mediapart.