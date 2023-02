OM-PSG : Marseille champion de France en cas de victoire ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, le Vélodrome sera le théâtre de l’un des tournants du championnat avec le choc entre l’OM et le PSG.

Deuxième avec cinq points de retard, l’OM accueille le PSG avec l’ambition de recoller à seulement deux points et de lancer une course au titre passionnante. L’incertitude est totale dans ce championnat à fort suspense et l’Olympique de Marseille a assurément l’occasion de marquer un très grand coup dans la course au titre de champion de France, dimanche soir. Le week-end passé, le club marseillais a officialisé pour la première fois son ambition de jouer le titre, par l’intermédiaire de son défenseur Chancel Mbemba. Désormais, les hommes d’Igor Tudor ne peuvent plus se cacher. Cela tombe bien, une victoire de Marseille face à Paris dimanche soir lancerait le club phocéen vers le titre de champion de France selon Lucho Gonzalez, qui n’a pas peur de dire dans les colonnes de La Provence que ce match va tout changer pour la fin de saison des deux équipes. C’est ce que l’on appelle un match crucial et décisif.

Lucho Gonzalez estime que OM-PSG sera décisif pour le titre

« Ce match sera fondamental pour le reste de la saison, il sera décisif. Tous les Clasicos sont des matches importants. En cas de victoire, il te donne beaucoup de confiance pour le reste du championnat. Le fait que l'OM ait gagné la dernière confrontation en coupe de France est un élément important. Dimanche, le match sera différent, mais les joueurs du PSG auront forcément en tête cette défaite, même si Messi peut surprendre ses adversaires à n'importe quel moment. Mbappé est aussi à un niveau très élevé. Mais l’OM traverse un très bon moment, ses joueurs réalisent de très belles performances et sont en pleine confiance » a analysé l’ancien milieu de terrain argentin de l’Olympique de Marseille, intimement convaincu qu’un succès des coéquipiers d’Alexis Sanchez face à ceux de Kylian Mbappé serait déterminant pour la course au titre. En revenant à deux points du PSG, le club marseillais mettrait une pression d’enfer aux champions de France en titre.