OM-PSG, Igor Tudor face à un incroyable défi

Par Mehdi Lunay

Ce dimanche, l'OM et son jeu intense devront répondre présent face au PSG dans le choc au sommet en Ligue 1. C'est encore plus le cas pour Igor Tudor, lequel devra rééditer sa prestation tactique de coupe de France avec Kylian Mbappé désormais rétabli en face.

Après avoir mis plus de 11 ans à battre le PSG au Vélodrome, l'OM réalisera t-il la passe de deux en moins d'un mois ? Les Phocéens ont placé la barre très haut le 8 février dernier, en étouffant leurs rivaux parisiens dans un match quasi parfait. Le pressing intense des troupes d'Igor Tudor avait eu raison du club parisien dans une rencontre de coupe de France épique. Problème, ce soir-là, il manquait Kylian Mbappé dans l'effectif parisien. Dimanche soir, pour le classico de la 25e journée de Ligue 1, il sera de retour et cela change tout dans les plans marseillais.

Tudor, attendu au tournant sur le plan tactique

En effet, outre ses qualités de buteur, l'attaquant parisien est une véritable flèche dans la profondeur. Monter et presser haut ne sera pas aussi facile avec une telle menace prête à surgir dans le dos de la défense olympienne. Une crainte partagée par le consultant de RMC Kévin Diaz, lequel est plus que jamais impatient de savoir comment l'entraîneur marseillais va agir sur le plan tactique. Il a tenté de décoder la réflexion de Tudor dans l'After Foot et notamment les possibles innovations du Croate.

⚪🔵 @kevindiaz11 : "Tudor est capable d'adaptation et surtout de remise en question d'un système ou d'ajustement tactique au cours d'un match, je suis curieux de voir ce qu'il va faire face au PSG." #RMClive pic.twitter.com/5E2WfuEnwF — After Foot RMC (@AfterRMC) February 25, 2023

« Est-ce que l’OM va jouer avec cette envie d’aller presser haut, d’asphyxier son adversaire notamment dans le premier quart d’heure ou la première demi-heure. Et, ça va être vraiment l’une des questions de ce match parce qu’aujourd’hui tu as Kylian Mbappé qui a retrouvé 90 à 95 % de ses qualités. Et on sait que, dans les phases de transition, ça va être très dur pour les Marseillais de contenir l’international français. Il va falloir être très fort. Il va y avoir des solutions : être fort sur le pressing, sur le premier ballon, empêcher la première relance, le jeu vers l’avant, cadrer toujours le porteur et avoir un œil sur Kylian Mbappé. Malheureusement, il y a aussi l’absence de Mbemba qui fait que tu n’as plus la puissance physique et la vitesse pour contenir Mbappé au démarrage. Je suis curieux de voir si Tudor va s’adapter avec un bloc médian, plus haut pour contrer le PSG », a t-il analysé. Un défi pour Tudor qui représente la clé de ce classique OM-PSG et, peut-être, de la course au titre de champion de France.