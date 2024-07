OM ‍: Prolongation et brassard, Longoria donne tout à Balerdi

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Pilier de l’effectif marseillais depuis plusieurs saisons, Leonardo Balerdi était l’une des seules satisfactions de l’OM l’an passé. Pablo Longoria espère le garder et fait tout pour convaincre l’Argentin de rester.

L’Olympique de Marseille s’apprête à chambouler une grande partie de son effectif. Alors que La Provence annonçait ces dernières semaines qu’une dizaine de recrues devait débarquer sur la Canebière, le mercato dans le sens des départs sera également bien agité, avec notamment les arrivées de Lilian Brassier et Ismaël Koné. Iliman Ndiaye a déjà rallié la Premier League et Everton, tandis que d’autres joueurs pourraient s’en aller comme Jordan Veretout, Geoffrey Kondogbia, Jonathan Clauss ou encore Azzedine Ounahi dans le but d’alléger la masse salariale. En revanche, le président marseillais Pablo Longoria est satisfait d’un de ses joueurs et compte bien le garder. Il s’agit du défenseur central argentin Leonardo Balerdi, qui a réalisé une grosse deuxième partie de saison. Sous contrat à l’OM jusqu’en 2026, il est parti pour rester cet été et selon les informations de Florent Germain, journaliste pour RMC Sport, l’ancien de Dortmund est sur le point de prolonger de deux années supplémentaires, ce qui le liera avec le club phocéen jusqu’en juin 2028.

Balerdi capitaine en remplacement de Rongier ?

Signe de la confiance qu’a la direction envers son joueur de 25 ans, l’Olympique de Marseille envisage également de nommer Leonardo Balerdi nouveau capitaine. Celui qui occupe habituellement ce rôle, Valentin Rongier, n’a plus joué depuis début novembre 2023 et n’a joué aucun match en deuxième partie de saison. En attendant de savoir dans quel état physique l’ancien nantais va revenir en début de championnat, Balerdi est considéré comme un des leaders naturels du vestiaire olympien, ce qui peut conduire l’OM à changer ses plans et à offrir le brassard à quelqu’un d’autre. Au club depuis quatre saisons désormais, Balerdi incarne la grinta qu’adorent les supporters de l’OM et le joueur fait partie des chouchous de l’effectif. Avec 135 rencontres disputées depuis son arrivée en PACA, il fait partie des plus anciens encore au club. Une telle promotion ne peut signifier qu’une chose si elle se confirme, l’avenir du joueur s’inscrit bien à Marseille, malgré l’intérêt de plusieurs clubs. Il s’agit également d’un fort message envoyé aux formations intéressées par le profil de celui qui a disputé 100 rencontres de Ligue 1 depuis ses débuts en France.