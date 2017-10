OM : Prévoir un plan face à Bielsa, Rudi Garcia n'y pense même pas

Dans : OM, Ligue 1, LOSC.

Ancien entraîneur du LOSC, désormais aux commandes de l'OM, Rudi Garcia croisera dimanche la route de Marcelo Bielsa, ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille désormais coach de Lille. Avant ce rendez-vous forcément très particulier pour les deux techniciens, Rudi Garcia admet sans problème qu'il a bien du mal à prévoir quelle stratégie il faudra mettre en place sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy.

Car l'entraîneur marseillais le sait, la semaine a été compliquée du côté de Lille et Marcelo Bielsa est le genre de technicien à totalement changer de tactique et de joueurs d'un seul coup. Autrement dit, l'Olympique de Marseille ne sait pas réellement à quoi s'en tenir face au LOSC sauce El Loco. « Comme toutes les équipes, on étudie bien les adversaires, donc on pourrait savoir à quoi s’attendre mais en foot on ne sait jamais ce que va faire l’équipe adverse. On anticipe, on sait qu’il s’est passé cette semaine des choses à Lille qui pourraient faire que ça change, au niveau de l’attitude de l’équipe, de la tactique; il faut être prêts à tout. On les a étudiés, mais si en face il n’y a pas ce qu’on pense, il faudra être capable d’imposer notre jeu et de gagner », prévient Rudi Garcia, conscient du danger.