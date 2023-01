OM : Poussé dehors, il a retourné Tudor

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Remplaçant en début de saison, Cengiz Ünder est incontournable à l’OM depuis le début de l’année 2023.

Virevoltant et décisif sur son côté droit, Cengiz Ünder a profité de la blessure d’Amine Harit et du départ de Gerson pour revenir à son meilleur niveau à l’Olympique de Marseille. Titulaire indiscutable aux yeux de Jorge Sampaoli la saison passée, l’international turc a vécu une première partie de saison plus difficile sous les ordres d’Igor Tudor en 2022-2023. Mais en ce début d’année civile, l’ex-ailier de l’AS Roma est revenu à son meilleur niveau avec des buts et des passes décisives en pagaille. De nouveau passeur décisif contre Lorient sur le but de Sead Kolasinac, Cengiz Ünder s’impose maintenant comme un joueur essentiel pour Igor Tudor. A tel point que selon L’Equipe, celui que l’OM n’aurait pas retenu lors du dernier mercato estival est désormais intransférable aux yeux de son entraîneur mais également de Pablo Longoria.

Ünder, de monnaie d'échange à intransférable à l'OM

𝙁𝙇𝘼𝙈𝘽𝙊𝙔𝘼𝙉𝙏 ✨

Virevoltant sur son côté droit et inspiré à la distribution grâce à sa belle patte gauche, @cengizunder est 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝟮 𝗯𝘂𝘁𝘀 𝗼𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀. Notre ailier 🇹🇷 est l’𝙝𝙤𝙢𝙢𝙚 𝙙𝙪 𝙢𝙖𝙩𝙘𝙝 by @ParionsSport de ce #MHSCOM ! 🔥 pic.twitter.com/wxEYVklHub — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 3, 2023

Dans son édition du jour, L’Equipe rappelle que l’été dernier, Cengiz Ünder a été réduit au statut de monnaie d’échange au mercato. En effet, l’international turc a été évoqué lors des discussions avec l’Atalanta Bergame pour le transfert de Ruslan Malinovskyi. A l’époque, le club italien réclamait plus de 20 millions d’euros pour l’international ukrainien. Pour faire baisser la note, l’OM a proposé de céder Cengiz Ünder à l’Atalanta Bergame. L’opération n’a finalement pas abouti et tant mieux pour l’OM, qui a pu recruter Malinovskyi pour seulement 10 millions d’euros cet hiver et qui a gardé Ünder, plus décisif que jamais et désormais élevé au statut de joueur invendable par l’état-major marseillais. « Je suis très content de lui, il est titulaire et à juste titre. Il veut jouer, il veut confirmer à chaque fois et cela se voit. C'est un joueur important pour nous, même quand il ne marque pas, je le sens concentré et il a un super comportement » a apprécié son entraîneur Igor Tudor après la victoire contre Lorient. Utilisé en meneur de jeu ou en piston selon les matchs, Ünder offre de multiples solutions au coach de l’OM. Et à la vue de son efficacité, c’est bien pour cela qu’il n’est pas prêt de plier ses bagages.