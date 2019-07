OM : Poussé dehors, ce joueur à 6 ME refuse de partir !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Tout proche de s’offrir Dario Benedetto en provenance de Boca Juniors, l’Olympique de Marseille pourrait enregistrer d’autres mouvements dans le secteur offensif prochainement. C’est tout du moins le souhait de l’état-major olympien, qui souhaite par exemple se séparer de Clinton Njie et de son salaire très imposant. Le Camerounais, auteur d’un but à la Coupe d’Afrique des Nations, a la cote en Turquie et en Russie. Et si des offres à 6 ME sont arrivées sur le bureau du président Jacques-Henri Eyraud, le joueur ne semble pas très motivé à l’idée de quitter le sud de la France.

« Njie plusieurs offres à 6 millions en Russie et Turquie… il n’est pas chaud pour un départ » indique le compte OM-United, très bien informé en ce début de mercato du côté de l’Olympique de Marseille. Reste maintenant à voir si la direction phocéenne fera le forcing auprès du joueur et de ses représentants afin de le convaincre de partir, ou si André Villas-Boas pourrait lui faire un peu de place dans son groupe. Mais nul doute que ce dossier devrait être au cœur des discussions dans les prochaines semaines au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus.