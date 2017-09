OM : Pourquoi Thauvin est le meilleur Français de l'année 2017

Dans : OM, Ligue 1, Foot Europeen.

Ce dimanche soir, lors de la belle victoire de l'Olympique de Marseille contre Toulouse (2-0), Florian Thauvin a une nouvelle fois brillé. Auteur du premier but marseillais sur une action qu'il a créé de toutes pièces, l'attaquant français comptabilise deux buts et trois passes décisives depuis le début de la saison.

Et si l'on prend en compte toutes les statistiques sur l'année 2017, le Marseillais est même le joueur français impliqué sur le plus de buts dans le top 5 européen, avec 12 buts et 8 passes décisives.