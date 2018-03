OM : Pourquoi Eyraud a envoyé ce message d’amour à Bilbao

Dans : OM, Ligue 1.

Présent ce jeudi à Bilbao pour soutenir son club dans sa course aux quarts de finale, Jacques-Henri Eyraud est reparti du Pays Basque avec le sourire, et pas uniquement parce que son équipe s’est qualifiée avec la manière. Dans un message particulièrement explicite sur les réseaux sociaux, le président marseillais n’a pas caché son admiration pour le club espagnol, et notamment son enceinte totalement dédiée au club local.

« Très fier des garçons ce soir. Et impressionné par ce superbe stade. 53,000 places, du rouge partout pour célébrer l’Athletic, une pelouse de top niveau, une grosse sono qui crache Thunderstruck, le tout pour un investissement très raisonnable de 160M€. Ça donne des idées, non ? », a livré JHE, qui fait très probablement allusion aux discussions compliquées pour la gestion du Stade Vélodrome avec la ville et la société Arema qui en a la responsabilité. Et devinez ce que reproche l’OM à Arema ? La sono, le manque de personnalisation aux couleurs de l’OM, l’état de la pelouse et la luminosité. Bref, le match à San Mames a été une bonne occasion de régler quelques comptes pour le président olympien.