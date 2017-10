OM : Plus de 220ME pour son mercato ? McCourt est cash

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

La saison 2017-2018 est dans son premier tiers, mais déjà du côté des supporters de l'Olympique de Marseille on pense au mercato d'hiver, en espérant que l'OM frappera aussi fort qu'en janvier dernier lorsque le club phocéen avait fait revenir Dimtri Payet de West Ham. Cependant, Frank McCourt est lui nettement plus prudent lorsqu'il s'agit d'évoquer ses futurs investissements financiers dans le marché des transferts.

Le milliardaire américain refuse de faire des promesses qu'il ne tiendra pas et explique pourquoi. « Si nos 120ME ont été bien dépensé ? Oui, l’équipe est bien meilleure. Et nous allons continuer à trouver des joueurs pour l’améliorer encore (...) Nous devrons faire une évaluation à ce sujet. Il est trop tôt pour être définitif dans un sens ou dans l’autre. Le marché est très cher. Nous devons nous adapter à la nouvelle économie du foot mais ça signifie aussi que les autres composantes de notre projet deviennent encore plus importantes : la détection et le développement des jeunes notamment. Je n’étais pas satisfait du classement de la formation il y a un an (22e), nous avons donc mis en place des outils. Avant, les clubs venaient chercher les talents à Marseille, et repartaient avec. L’OM se doit d’avoir un des meilleurs systèmes de détection et conserver ces talents », explique Frank McCourt, décidé à ne pas dépenser sans compter et surtout sans avoir resserré les boulons au sein de l'organisation de l'Olympique de Marseille.