OM : Pierre Ménès se mouille sur le cas Dimitri Payet

Par Claude Dautel

Alors que le retour de Dimitri Payet saura jeudi s'il revient en équipe de France, le joueur de l'Olympique de Marseille est comparé à Neymar et Lionel Messi. Pierre Ménès a son opinion sur le sujet.

Remplaçant dimanche soir contre Clermont, Dimitri Payet est entré en seconde période face au promu, Jorge Sampaoli ayant voulu mettre un peu au repos son meneur de jeu. L’entraîneur argentin de l’OM a dit tout le bien qu’il pensait de son joueur, et sa capacité à changer la face d’un match. Pour Dimitri Payet, la grande question de la semaine sera de savoir si Didier Deschamps fera appel à lui pour les deux matches que l’équipe de France jouera dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar (Kazakhstan, le samedi 13 novembre (20h45) au Parc des Princes et Finlande le mardi 16 novembre (20h45) à l’Olympiastadion d'Helsinki). Le niveau affiché par le métronome marseillais plaide en faveur d’un retour de ce dernier chez les Bleus, même si on sait que le sélectionneur ne veut pas tout changer tout le temps, d’autant plus que la France a brillé lors de la récente Ligue des Nations. Mais il n’empêche, Dimitri Payet brille au point que certains estiment qu’il est actuellement au-dessus du niveau d’un Neymar ou d’un Lionel Messi. Une comparaison dont Pierre Ménès s’est emparé.

Payet meilleur que Messi et Neymar ? Oui, mais...

Répondant à des internautes sur ce duel à distance entre le joueur de l’Olympique de Marseille et les deux stars du Paris Saint-Germain, l’ancien consultant de Canal+ s’est lancé. « Même si je ne vois pas l’intérêt de cette question, oui Payet fait un meilleur début de saison que Neymar et Messi. En termes de comportement, de rendements, de stats, oui c’est évident. Oui ponctuellement en ce moment il est meilleur, mais on ne peut pas faire une photographie d’un joueur sur deux mois et demi de compétition, ça n’a pas beaucoup de sens », a relativisé Pierre Ménès, bien conscient qu'en 2021 il n'y a plus vraiment la place pour la relativité. En attendant pour Dimitri Payet, il faudra attendre jeudi à 14 heures pour savoir s'il verra de nouveau la vie en Bleu.