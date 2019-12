OM : Pierre Ménès ose le dire, Payet est le Neymar de Marseille

Dans : OM.

Buteur face à Nîmes samedi soir au Vélodrome, Dimitri Payet a conclu l’année 2019 de la plus belle des façons. Sans aucun doute, le Réunionnais a été l’homme fort de l’OM lors de la première partie de saison.

Avec 6 buts et 3 passes décisives malgré une suspension de quatre matchs en octobre, l’ancien joueur de West Ham est en très grande forme. Et ce n’est certainement pas Pierre Ménès qui va dire le contraire. Très élogieux à l’égard du n°10 de l’OM ces dernières semaines, le consultant de Canal Plus a de nouveau loué les performances de de Dimitri Payet sur son blog. Et les compliments du journaliste feront plaisir au principal intéressé puisque ce dernier est carrément comparé… à Neymar, toutes proportions gardées.

« Marseille a mis un peu de temps à trouver la distance face à Nîmes, se heurtant notamment à un bon Bernardoni. Mais Alakouch a marqué contre son camp dès le début de la seconde mi-temps sur un centre de Benedetto et derrière, Payet a fait la différence. Payet qui est à l’OM ce que Neymar est au PSG : c’est lui qui donne le tempo, l’inspiration, la création… » s’est extasié le consultant du Canal Football Club, lequel est un grand admirateur de Dimitri Payet. Il faut dire que lorsque le Réunionnais est dans cette forme-là, peu de défenseurs lui résistent en Ligue 1. Ceux de Nîmes peuvent en témoigner…