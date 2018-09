OM : Pierre Ménès dénonce le maillon faible de l'OM contre Lyon

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Plutôt bon en première mi-temps, où il a notamment muselé Memphis Depay, l’international croate Duje Caleta-Car a vécu un second acte nettement plus compliqué. Dépassé par les vagues lyonnaises comme Luiz Gustavo ou Jordan Amavi, l’ex-défenseur du Red Bull Salzbourg s’est fait exclure dans les dernières minutes pour une grossière faute sur Bertrand Traoré. Il n’en fallait pas plus pour que Pierre Ménès s’occupe personnellement de son cas. Sur son blog, le journaliste de Canal Plus a carrément expliqué que Caleta-Car avait été « inexistant » face aux Gones. Un peu sévère, tout de même.

« Après le repos l’équipe s’est totalement liquéfiée, notamment sur le plan défensif où seul Sakaï a surnagé, les trois autres livrant une prestation désastreuse. A commencer par Gustavo, qui peut dépanner en défense centrale dans les petits matchs mais certainement pas sur les gros, ce qu’on avait déjà constaté l’an passé. Caleta-Car, après son premier match terrifiant à Nîmes, a encore une fois été inexistant et méchant qui plus est avec ce tacle sur Traoré qui lui a valu d’être exclu. Quant à Amavi, il a vécu un cauchemar tout le match face au même Traoré » a confié Pierre Ménès, pour qui toute la défense est passée à côté de son match à l’exception de Sakai, encore très actif dans son couloir. Face à Strasbourg mercredi, Rudi Garcia aura du pain sur la planche puisqu’en plus de Rami blessé, le coach olympien devra composer sans Caleta-Car. L’occasion de relancer Sertic ou Abdennour ? Ou de persister avec Gustavo en défense, au côté du jeune Kamara...