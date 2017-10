OM : Pierre Ménès démonte en force le mercato de l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille a raté une belle occasion de s'installer sur le podium de la Ligue 1 en se contentant dimanche dernier d'un nul à Strasbourg. Et forcément, la perspective de défier le PSG au Vélodrome n'est pas non plus de nature à rassurer une formation phocéenne dont la défense pique du nez. Avant ce rendez-vous tant attendu entre l'OM et le Paris Saint-Germain, Pierre Ménès a évoqué ce début de saison de l'Olympique de Marseille. Et pour le consultant de Canal+, le mercato n'a pas été une réussite loin de là, ce qui rend les perspectives pas totalement rassurantes.

« Qu’est-ce qui indique que l’OM sera meilleur l’année prochaine ? Sur cette campagne de recrutement, alors qu’il y a eu, en comptant l’arrivée de Payet, Sertic et Sanson, près de 110 millions d’euros d’investis, moi je trouve que c’est de l’argent pas bien dépensé. Tu as une équipe de trentenaires, qui est à refaire dans deux ans, avec une faible plus-value de revente. Ça me paraît compliqué. Si je pense que l’OM peut accrocher le podium cette saison ? Non », confie, sur le site AlexandreBoreo.com, Pierre Ménès, pas convaincu que le Champions Project est lancé sur la bonne voie.