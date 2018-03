OM : Pierre Ménès annonce le début du Mitroglou Show !

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche soir, l’OM s’est imposé au forceps contre Toulouse grâce à un but vainqueur de Kostas Mitroglou (1-2).

Blessé depuis plusieurs semaines, l’international grec a été le héros du soir, à la veille de son 30e anniversaire. Et si ce but décisif lançait enfin sa saison ? Sur son blog, Pierre Ménès est revenu sur ce but décisif de l’ancien attaquant de Benfica. Et selon le journaliste de Canal Plus, cette reprise de volée sous la barre d’Alban Lafont pourrait avoir des conséquences positives très importantes sur la fin de saison de Mitroglou, et donc de l’OM.

« Rudi Garcia a effectué un excellent coaching, à la fois humain et tactique, en faisant entrer Payet et Mitroglou, le premier offrant le but de la victoire au second. Et là, ce n’est pas comme face à Metz où le Grec n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond. C’est une reprise difficile sous la barre qui va peut-être lancer sa fin de saison. En tout cas, c’est un succès important pour l’OM, qui s’avance vers une nouvelle semaine décisive entre le match retour à Bilbao et ce choc à domicile face à Lyon » a expliqué le journaliste de la chaîne cryptée, souvent critique à l’égard de Kostas Mitorglou depuis le début de la saison. Dans une semaine décisive qui verra l’OM affronter Bilbao et l’OL, le Grec devrait avoir son mot à dire…