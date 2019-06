OM : Personne ne veut de Mitroglou, son clan rassure Marseille

Dans : OM, Mercato.

Prêté cet hiver à Galatasaray jusqu’en 2020, Kostas Mitroglou n’a pas marqué les esprits ces derniers mois.

Sous ses nouvelles couleurs, l’attaquant appartenant à l’Olympique de Marseille n’a inscrit que deux buts. Il faut dire que le Grec n’a pas bénéficié d’un énorme temps de jeu (9 apparitions toutes compétitions confondues). Rappelons que son arrivée avait été bouclée sans l’accord de l’entraîneur Fatih Terim. Du coup, le club turc voudrait déjà interrompre son prêt et le renvoyer dans la cité phocéenne. Mais qu’en pense l’OM ?

A en croire La Provence, le cinquième de Ligue 1 n’envisage pas une seule seconde de récupérer Mitroglou. Pas même après le changement d’entraîneur et la nomination d’André-Villas Boas. Autrement dit, personne ne voudrait de l’ancien joueur de Benfica. Une situation pourtant démentie par l’agent de l’avant-centre. « Ces informations sont des stupidités, a réagi M. Galariotis auprès de Foot Mercato. Kostas a encore un an de contrat avec Galatasaray et il est heureux là-bas. » Que l’OM et ses supporters se rassurent, Mitroglou ne reviendra pas cet été.