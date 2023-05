OM : Payet viré du groupe, Tudor le sanctionne !

Dans : OM.

A la surprise générale, Dimitri Payet n'est pas dans le groupe de l'OM pour le déplacement de ce samedi à Lille. Igor Tudor a décidé de sanctionner le milieu de terrain.

Après avoir tout fait pour éviter la sanction de Dimitri Payet, qui sera suspendu à partir de mardi prochain pour sa gifle à Cahuzac, l'Olympique de Marseille se déplace dans le Nord sans celui dont Jacques-Henri Eyraud avait fait un « Marseillais à vie ». Une énorme surprise puisqu'il s'agissait du dernier match du milieu de terrain avant la fin de saison, Payet étant ensuite suspendu pour les deux dernières rencontres de la saison. Alors que l'on ne savait pas le motif de cette absence imprévue du joueur réunionnais dans le groupe, RMC affirme sans détour qu'il s'agit d'une décision mûrement réfléchie d'Igor Tudor et donc d'une sanction, Dimitri Payet n'étant ni malade ni blessé.

Payet n'était pas dans l'avion parti de Marseille vers Lille

Le média, citant des sources proches de l'OM, affirme que « Tudor n’aurait pas apprécié l’attitude du meneur de jeu cette semaine à l’entraînement et à un moment décisif de la saison. » L'entraîneur croate n'est pas du genre à mollir, et Dimitri Payet l'a bien compris cette saison, mais cette sanction brutale risque de faire énormément de bruit du côté de la cité phocéenne, où le numéro 10 a une énorme fan base. Cependant, populaire ou pas, Payet sait que Pablo Longoria soutient son entraîneur et que cette mise au placard, et ses adieux probablement ratés avec l'Olympique de Marseille, marquent la fin de sa carrière à l'OM. Reste à savoir si le milieu de terrain de 36 ans intégrera le staff du club ou si comme Steve Mandanda il partira loin de l'OM pour un dernier challenge. C'est le dernier suspense concernant celui qui n'aura gagné aucun trophée sous le maillot phocéen.