OM : Payet, Strootman, Dave Appadoo explique ces contrats fous

Huitième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est très loin de son objectif du début de saison, qui était de terminer sur le podium. Tout n’est pas encore perdu pour l’équipe de Rudi Garcia, mais il faudrait désormais un petit miracle pour rattraper Lyon et Lille. Le projet de Frank McCourt, qui a investi près de 200 ME dans le club depuis octobre 2016 bat donc de l’aile. Et pour cause, les transferts effectués devaient permettre à l’OM d’avoir des résultats immédiats selon Dave Appadoo, qui explique que les venues de Strootman ou Payet, des joueurs d’expérience extrêmement bien payés, auraient dû aider le club phocéen à se qualifier rapidement pour la Ligue des Champions. Ce qui n’est pas le cas pour l’instant, loin de là…

« Allez expliquer à Frank McCourt qui a mis 70 patates sur le recrutement que cette année c’est une saison de transition pour reconstruire (rire) A Marseille on ne peut pas reconstruire, c’est un club qui fait des transferts pour des effets immédiats, et cela peut entraîner la perte de Rudi Garcia. Quand ils mettent le pactole sur Dimitri Payet, qui a 30 balais, et qu’ils le signent pour 5 ans et demi avec un contrat pharaonique, c’est parce que tu veux assurer le bifteck tout de suite. Il faut qu’il y ait un rendement immédiat. Pareil pour Strootman, payer autant et donner un contrat de 5 ans à un joueur de cet âge-là qui est censé te mettre en Ligue des Champions… Et désormais, on se dit que s’ils finissent dans le top 5 ils seront contents. Alors dire à Frank McCourt qu’on zappe cette saison afin de mieux préparer la prochaine, je dis bon courage… » a expliqué le chroniqueur de la Chaîne L’Equipe, pour qui Frank McCourt a des raisons d’être en colère. D’autant que l’homme d’affaires américain a tenu ses promesses sur un plan strictement financier.