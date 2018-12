OM : Payet protège ses coéquipiers du complot anti-Marseille

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Comme après chaque défaite de l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia n’a pas tardé à identifier les problèmes jeudi soir.

Cette fois, l’entraîneur olympien a mis l’accent sur l’arbitrage pour expliquer le revers à domicile contre l’Apollon Limassol (1-3) en Europa League. « Tout va contre nous », a confirmé Dimitri Payet, en référence à l’expulsion de Boubacar Kamara dès la 7e minute. Et en plus des hommes en noir, l’OM doit également composer avec un complot médiatique ! C’est en tout cas l’opinion du milieu offensif, visiblement persuadé que la presse tente de désunir le groupe marseillais.

« Je pense que l'objectif c'est de gagner ces deux matchs (avant la trêve, ndlr), il n'y a pas d'autre résultat possible. Avec mon expérience, je pense qu'il n'y a que le travail. Il ne faut surtout pas se disperser, il faut rester groupés, ne pas lire, ne pas écouter, car dans ces périodes-là on essaye de nous diviser. À nous de rester unis », a conseillé le capitaine de l’OM, probablement agacé par les rumeurs concernant la jalousie dans le vestiaire à cause des salaires accordés aux recrues.