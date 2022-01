OM : Payet jubile d'avoir fait taire Bordeaux

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Peu importe les circonstances ou le niveau, l'OM a mis fin à une période de 44 ans sans victoire à Bordeaux et pour Dimitri Payet c'est évidemment une énorme satisfaction.

Depuis 1977, les supporters bordelais se faisaient un malin plaisir de chambrer leurs homologues marseillais concernant le fameux record d’invincibilité des Girondins à domicile. Mais entre les absences en raison du covid et le niveau de jeu indigeste des joueurs de Vladimir Petkovic, l’édition 2022 de ce Bordeaux-OM semblait être la bonne occasion pour mettre fin à 44 ans de disette pour le club phocéen. Grâce à une boulette de Costil, Cengiz Under a mis un terme à ce record, et du côté de l’Olympique de Marseille on fêtait cela à sa juste valeur. Pour Dimitri Payet, qui avait joué plusieurs fois ces matchs à Bordeaux, il y avait du soulagement, mais surtout du plaisir à enfin repartir de Gironde avec les trois points de la victoire.

Payet entre dans l'histoire de l'OM avec cette victoire

Pour le joueur réunionnais de l’Olympique de Marseille, on vivait même un moment important de l’histoire du club phocéen. « C’est historique, ce qu’on a fait au-delà des trois points c’est extraordinaire. J’ai vécu huit ou neuf années où on venait ici et on ne gagnait jamais. On met un terme à la plus longue série de l’histoire de la Ligue 1 et croyez-moi que l’on est fiers de nous. Contre Bordeaux, il y avait deux objectifs : casser cette série et conforter notre marche en avant en Ligue 1. Je suis venu huit ou neuf années ici en repartant bredouille, donc je savoure cette victoire. Ça fait quelques années que ça me trotte dans la tête. Je voulais, capitaine ou pas, être dans l'équipe qui gagnerait ici. Ce soir, c'est fait. Je suis très fier, on est très fiers. On va savourer cette victoire parce que c'est important. On va être attendus à Marseille, on va savourer cette victoire avec nos supporters », a confié Dimitri Payet.