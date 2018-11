OM : Payet fait une énorme promesse pour la saison de l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Déjà éliminé de l’Europa League, l’Olympique de Marseille n’a plus que le championnat pour sauver la mise.

Difficile de tout miser sur une performance en Coupe nationale, quand le tirage peut vous mettre le Paris Saint-Germain sur votre route à tout moment. Et surtout que le plus important, reste désormais d’accomplir l’objectif avoué par les dirigeants, à savoir une place sur le podium significative de billet pour la prochaine Ligue des Champions. Et malgré la méforme actuelle de l’OM, qui reste sur quatre défaites consécutives pour la première fois de l’ère Rudi Garcia, Dimitri Payet a tenu à afficher son optimisme dans les colonnes de La Provence.

« Depuis le début de saison, tout le monde nous craint moins. C’est plutôt emmerdant (sic). On a une équipe pour faire mieux, on se doit de le faire. On est en dents de scie, on est peut-être prenables, mais on va faire ce qu’il faut pour renverser cette tendance. J’ai confiance en ce groupe, on a de la qualité, il ne manque que de la réussite. Et même si on a mal démarré avec cette Ligue Europa, je suis persuadé qu’on se qualifiera et qu’on disputera la Ligue des champions la saison prochaine », a souligné le capitaine marseillais, qui ne peut déjà plus compter sur une aventure européenne pour sauver la face si jamais l’objectif en Ligue 1 n’était pas atteint.