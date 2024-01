OM ‍: Payet en forme olympique, les Marseillais sont dégoûtés

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Ejecté par l’Olympique de Marseille l’été dernier, Dimitri Payet s’épanouit au Brésil. Le milieu de Vasco de Gama, qui a contribué au maintien de son équipe la saison passée, apparaît en excellente forme. Sa récente photo publiée sur les réseaux sociaux montre effectivement un joueur métamorphosé depuis son départ du club phocéen.

A l’heure où l’Olympique de Marseille se retrouve affaibli par des départs à la Coupe d’Afrique des Nations, qui sait, Dimitri Payet aurait peut-être pu rendre service à l’entraîneur Gennaro Gattuso. En tant qu’amoureux et supporter du club phocéen, le Réunionnais y a probablement pensé même s’il n’a pas à regretter sa décision. Poussé vers la sortie par le président Pablo Longoria l’été dernier, le milieu offensif s’était engagé avec Vasco de Gama.

Payet affûté au Brésil

Résultat, l’ancien Marseillais s’épanouit au Brésil, lui qui a contribué au maintien de son équipe la saison dernière. Le voilà désormais en pleine préparation pour le prochain exercice. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Dimitri Payet ne prend pas cette période à la légère. L’international tricolore travaille de manière intense et affiche une condition physique épatante. On se souvient évidemment des critiques subies à cause de ses prises de poids durant sa carrière.

Mais sur la photo récemment publiée via ses réseaux sociaux, le meneur de jeu de Vasco de Gama montre une véritable métamorphose ! Il est clair que Dimitri Payet a perdu quelques kilos depuis son arrivée en Amérique du Sud. Ce nouveau physique ne pouvait pas échapper aux supporters de l’Olympique de Marseille, bluffés et parfois déçus que leur ancien capitaine n’ait pas réalisé ces mêmes efforts chez le pensionnaire du Vélodrome. De son côté, Dimitri Payet, loin d’avoir oublié sa reconversion prévue dans la cité phocéenne, confirme qu’il n’envisage pas de raccrocher les crampons malgré ses 36 ans.