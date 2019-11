OM : Payet dopé par Garcia, ce n'est pas une solution

Dans : OM.

Impeccable face à l'Olympique Lyonnais, Dimitri Payet va désormais devoir démontrer qu'il est capable de se motiver pour toutes les rencontres de Ligue 1. Pour Elie Baup, c'est clairement un challenge compliqué qui attend le joueur de l'OM.

Dimitri Payet avait fustigé Rudi Garcia avant OM-OL, mais le joueur phocéen avait ensuite assumé ses propos sur la pelouse du Vélodrome en contribuant largement à la défaite lyonnaise à Marseille. Une attitude qui a ravi les supporters de l’Olympique de Marseille. Mais Dimitri Payet va désormais devoir prouver que face à des rivaux contre qui il n’a rien de personnel, il est capable de rester à son meilleur niveau. Pour Elie Baup, c’est seulement qu’on pourra dire que Payet est revenu au sommet de son art, sinon tout cela ressemblera juste à un feu de paille sans lendemain.

Se confiant à France-Football, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille lance donc ce défi à Dimitri Payet. « Comme on l'a vu face à Lyon, c'est quelqu'un qui répond très bien à la pression et aux attentes. Il a beaucoup d'orgueil et de la fierté, de l'amour-propre, ce qui lui permet de hisser son niveau quand il le faut. Maintenant, il faut aussi qu'il arrive à trouver une certaine constance dans la performance, ce qui est plus dur. Parce qu'il n'aura pas toujours Rudi Garcia sur le banc d'en face pour le motiver », prévient Elie Baup, conscient que la carrière de Dimitri Payet n’a pas été un long fleuve tranquille et ne le sera probablement jamais. Mais ce dimanche, face au TFC, ce dernier aura déjà l’occasion d’apporter un premier élément de réponse.