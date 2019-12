OM : Payet contre 35ME, McCourt doit accepter la vente

Dans : OM.

Joueur en forme de la première moitié de saison, Dimitri Payet pourrait valoir à l'OM de recevoir des offres de transfert au mercato. Reste à savoir si Marseille acceptera.

Si l’Olympique de Marseille est actuellement dauphin du Paris Saint-Germain, le club phocéen le doit un peu à Dimitri Payet dont les performances ont atteint des sommets au point que son retour en équipe de France est désormais clairement évoqué. Mais en attendant de savoir si le joueur réunionnais retrouvera les Bleus, c’est son avenir à l’OM qui suscite des questions. Car le contrat de Dimitri Payet avec Marseille s’achève en juin 2021 et sauf reconduction il faudra le vendre l’été prochain. Et à moins d’une semaine de l’ouverture du marché des transferts, une question se pose. Car pour certains, quitte à vendre Dimitri Payet, autant le faire dès ce mercato d’hiver, alors qu’il est au sommet de son art et a donc la plus grosse valeur marchande possible.

Payet à 35ME, l'OM doit vendre

Pour Didier Camizuli, consultant du Phocéen et entraîneur adjoint de l’Athlético Marseille, il faut clairement envisager le départ du joueur. « Dimitri Payet va sur ses 33 ans. Je pense que si on peut le vendre maintenant, c’est bien. On peut trouver un joueur qui peut nous apporter à sa place, en cas d’offre avoisinant les 30ME. Selon moi, Dimitri Payet en forme comme actuellement vaut 30 à 35ME. Personne ne mettra plus. Moi à ce prix-là, je le vends. Après, c’est à la cellule de recrutement d’être performante pour le remplacer. Tu peux trouver des joueurs dans le style de Payet, créateurs et passeurs, au mercato », explique le technicien marseillais. Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud doivent cependant réfléchir avant de céder un joueur qui peut permettre à l’Olympique de Marseille de renouer avec la Ligue des champions.