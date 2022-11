OM : Pau Lopez taille patron, il boit la concurrence en L1

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Excellent depuis le début de la saison, Pau Lopez a fait taire les sceptiques sur son niveau de jeu à l’OM.

En concurrence avec Steve Mandanda la saison dernière, Pau Lopez était loin de faire l’unanimité à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, nombreux étaient les supporters de l’OM à préférer l’international tricolore à l’ex-gardien de l’AS Roma. Jorge Sampaoli était pourtant convaincu du potentiel du gardien de 25 ans. Débarrassé de l’encombrante concurrence de Steve Mandanda cette saison, Pau Lopez est au top de son art. Souverain dans les airs, surprenant sur sa ligne et plutôt à l’aise au pied, le gardien espagnol réalise un début de saison parfait à l’OM. Il est indiscutablement l’un des trois meilleurs gardiens du championnat de France selon Christophe Lollichon, entraîneur des gardiens de Chelsea est très attentif aux prestations des portiers de Ligue 1 après avoir déniché Edouard Mendy à Rennes.

Pau Lopez dans le top 3 des gardiens de Ligue 1 ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pau López (@paulopez_13)

« S’il ne l’est pas déjà, il est en train de devenir un patron » explique Christophe Lollichon au sujet de Pau Lopez dans les colonnes de La Provence avant de poursuivre. « Il a encore une marge de progression dans ses relances longues, même si sa superbe passe décisive à Strasbourg me fait mentir. Il fait partie des trois meilleurs gardiens de Ligue 1 sans problème » a commenté l’entraîneur des gardiens de Chelsea, pour qui l’Olympique de Marseille a fait une superbe opération en s’attachant les services de Pau Lopez pour prendre la succession de Steve Mandanda. Les sceptiques de la saison dernière ne peuvent désormais que s’incliner devant le gardien espagnol, qui a par exemple réalisé une prestation XXL au Parc des Princes face au PSG il y a quelques semaines. Samedi soir à Strasbourg, le gardien espagnol a aussi brillé avec un double arrêt exceptionnel quelques minutes avant l’égalisation de Kevin Gameiro, sur laquelle il ne peut rien. Ce mardi face à Tottenham, il faudra encore un grand Pau Lopez pour espérer une victoire de l’OM et une qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions.