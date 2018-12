OM : Pas si vite, Valence remet Marseille sur la piste Batshuayi

Dans : OM, Liga, Mercato.

Michy Batshuayi (25 ans) de retour au Vélodrome ? Tout n’est peut-être pas perdu pour l’Olympique de Marseille.

A la recherche d’un attaquant cet hiver, le club phocéen a notamment coché le nom de son ancien buteur, avant d’être refroidi par le joueur lui-même. Malgré son temps de jeu limité (4 titularisations en Liga), l’avant-centre du FC Valence a en effet démenti l’hypothèse d’un départ. D’autant que l’interruption de son prêt payant serait difficile à négocier avec Chelsea. Mais cela n’a pas l’air de freiner le coach Marcelino, prêt à tout pour pousser Batshuayi vers la sortie.

« On analyse sa situation au moment venu et on prendra une décision. Il est prêté, je ne sais pas comment ça se passe au niveau du contrat, mais si toutes les parties sont d’accord pour un départ on cherchera la meilleure solution possible pour Valence et on prendra les décisions adéquates », a annoncé le technicien. Autant dire que les Espagnols sont déterminés à se débarrasser du Diable Rouge, ce qui pourrait faire les affaires de l’OM.