OM : Pas de grand attaquant à Marseille, Mitroglou n’est pas vexé

Dans : OM, Ligue 1.

Pendant des mois, l’Olympique de Marseille a tenté d’attirer un attaquant de classe mondiale. Finalement, le club phocéen a dû revoir ses ambitions à la baisse.

Dans les dernières heures du mercato, le pensionnaire du Vélodrome a jeté son dévolu sur Konstantinos Mitroglou, recruté pour 15 M€ (+ 50 % à la revente). Une opération qui n’a pas fait l’unanimité auprès des supporters olympiens, davantage séduits par Olivier Giroud par exemple. Pas de quoi vexer l’avant-centre grec.

« Je ne sais pas quel nom de joueur a été promis aux supporters. Je n'ai pas du tout vu les choses sous cet angle-là, a réagi l’ancien joueur de Benfica interrogé par La Provence. L'OM est une grande équipe ; qu'elle cherche de grands attaquants me paraît tout à fait normal. Je suis heureux d'avoir été choisi. Si j'ai quelque chose à envier à Giroud ? Je ne sais pas. C'est un grand joueur qui évolue dans une grande équipe. »

« Faire partie des grands joueurs de l’OM »

Et Mitroglou espère devenir à son tour un buteur de renom. « Beaucoup de stars sont passées à l'OM ou par le championnat de France. Mon objectif, désormais, c'est de montrer que je peux faire partie des grands joueurs de ce club, a annoncé la recrue de l’OM. Dans n'importe quel club où tu arrives, tu repars toujours de zéro. Ça ne me dérange pas que le public me connaisse mal, c'est normal. Je suis quelqu'un de normal, je ne me suis jamais considéré comme une star mondiale. » Un but face au Paris Saint-Germain dimanche soir ferait déjà grimper sa cote en flèche.