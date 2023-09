OM ‍: Pablo Longoria, l'acheteur compulsif qui rend fou McCourt

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Encore un mercato agité à l'Olympique de Marseille, mais surtout dans le sens des arrivées. Il faut dire que Pablo Longoria impressionne à chaque mercato, même si Frank McCourt ne partage pas forcément cette vision des choses.

Si Pablo Longoria est aussi apprécié de la part des supporters marseillais, ce n’est pas uniquement parce qu’il a été nommé après Jacques-Henri Eyraud, qui avait réussi à faire l’unanimité contre lui. Le dirigeant espagnol est un véritable passionné, qui adore le jeu mais aussi tenter des coups, et ne cache pas son envie de tout faire pour renforcer l’équipe qu’il dirige. Une hyperactivité qui se retrouve à chaque mercato, tant Pablo Longoria se démène à tous les niveaux pour réussir de grosses opérations. Cette ambition dévorante, associée à sa grande connaissance du milieu et sa volonté de prendre des risques, ont permis à l’OM de faire venir Alexis Sanchez ou Pierre-Emerick Aubameyang ces derniers temps, ou bien de faire affaire avec Manchester United, Arsenal, Dortmund, Naples, le Barça, l’Atlético de Madrid ou la Roma pour se renforcer à sa guise.

Son appétit est connu dans toute l’Europe, mais ce qui impressionne beaucoup les spécialistes du marché, c’est sa capacité à être informé en premier lieu de toutes les opportunités. Grâce à son réseau hyper-développé, le boss de l’OM ne manque aucune occasion s’il juge le joueur intéressant. « Pablo a un réseau très important donc dès qu'il y a une opportunité de marché, il ne passera pas au travers. Cela ne veut pas dire qu'il réussira forcément à faire le joueur mais il sera au courant, au minimum. Sa grande force, c'est sa capacité à avoir les informations souvent avant les autres », explique ainsi un intermédiaire dans les colonnes de L’Equipe. Une façon de faire comprendre que Pablo Longoria a réussi quelques jolis coups, comme la venue d’Ismaïla Sarr, en prenant tout le monde de vitesse et notamment le Milan AC qui n’avait pas autant travaillé le dossier de l’international sénégalais.

Les ordres de McCourt ignorés ?

Si ses méthodes laissent parfois à désirer, comme sa grande proximité avec les entourages, les agents et les intermédiaires qui permettent de court-circuiter les clubs, sa connaissance des joueurs épate toujours ses relations. Au courant du parcours de très nombreux espoirs européens, Pablo Longoria n’est jamais pris de court, même si c’est lui parfois qui doit être retenu pour ne pas faire des investissements que l’OM pourrait juger comme hasardeux. Son bras droit Javier Ribalta est là pour le contenir, et lui rappeler que si un mercato est la pour faire gagner des matchs, il y a aussi des contraintes économiques qu’il faut respecter sous peine d’énerver un Frank McCourt qui se demande déjà quand est-ce que l’OM va enfin réaliser des grosses ventes et rééquilibrer la balance des transferts. Une préoccupation qui n’est pas forcément celle de Pablo Longoria depuis son arrivée à la tête du club marseillais.