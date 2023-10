OM ‍: Pablo Longoria attaqué, un accusateur sort le gros dossier

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Mis au pied du mur par les supporters de l'OM, Pablo Longoria a été accusé de nombreuses choses, rarement prouvées. Un parent d'un joueur du centre de formation témoigne contre le président marseillais.

Semaine chargée pour l’Olympique de Marseille, qui a mordu la poussière à Monaco ce week-end, et défiera Brighton en Ligue Europa puis Le Havre en Ligue 1. Un réveil est demandé alors que les résultats sont en chute libre et que Marcelino est parti, sans que ce soit directement lié aux résultats sportifs. Il faut dire que l’OM a déjà piqué sa première crise dès le début de la saison, avec des attaques frontales contre Pablo Longoria lors d’une réunion avec les supporters en septembre. Cela a failli déboucher sur le départ du président de l’OM, qui s’est mis en pause pendant une petite semaine pour digérer des attaques trop ciblées et trop personnelles qui ont même provoqué le dépôt d’une plainte.

Un jeune déclassé pour une histoire d'agents ?

Parmi les révélations fracassantes promises par les supporters pour faire tomber Pablo Longoria, il y avait notamment des histoires assez confuses pour le moment sur la gestion des équipes féminines, les transferts et agents de joueurs, ainsi que la tenue du centre de formation. Le fait que des « minots » soient éjectés du centre de formation au profil de joueurs qui conviendraient mieux à la direction en raison de leurs agents, fait aussi partie des accusations proférées à l’encontre du président espagnol.

Une nouvelle sortie va en ce sens et dénonce ces agissements supposées, et elles ne viennent pas de n’importe qui. Noël Sciortino, ancien joueur de bon niveau amateur et entraîneur de la région marseillaise, mais également international français de Beach-soccer avec qui il a été champion du monde, possède un fils dans le centre de formation de l’OM. Et la mise à l’écart de son enfant, Paolo Sciortino, ancien capitaine des U19 et désormais joueur de la réserve en National 3, le dérange fortement. Dans un entretien avec Treize013, Noël Sciortino a dit le fond de sa pensée. « À toutes les personnes qui me demandent des nouvelles de mon fils, Paolo. Comme nous avons refusé de travailler avec leurs agents, depuis, il le boycotte. Plus de brassard de capitaine, pas convoqué pour la Youth League, et ne le font plus jouer à son poste, et ne le soignent pas chez des professionnels, quand il se blesse. Le plus grave, ils font venir des joueurs de leurs agences qui jouent à la place de nos enfants. Si encore ils étaient meilleurs, mais c’est loin d’être le cas. Donc maintenant, je n’ai plus peur de le dire, pour mes amis qui ont des enfants à l’OM. Faites attention à vos petits, levez-les rapidement, même si ça fait mal au cœur, c’est pour leur bien plus tard », a livré la figure du football marseillais, qui a bien évidemment provoqué diverses réactions. Le timing de ces révélations a eu le don d’agacer, tandis que certains ont pu répondre que les équipes de jeunes de l’OM obtiennent de très bons résultats ces derniers temps, preuve que la méthode Longoria n’est peut-être pas si mauvaises. D’autres suiveurs marseillais ont aussi demandé des comptes et des réponses à Pablo Longoria, pour savoir si ces accusations dérangeantes étaient vraies.