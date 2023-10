OM ‍: Ounahi commence à vraiment l'inquiéter

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille n'a pas réussi à gagner à Nice, et une nouvelle fois quelques joueurs présentés comme des cadres possibles déçoivent. C'est le cas d'Azzedine Ounahi.

En faisant venir Azzedine Ounahi du SCO lors du dernier mercato d’hiver pour 8 millions d’euros, Pablo Longoria a fait le bonheur des supporters phocéens, lesquels se faisaient un plaisir de voir l’international marocain sous le maillot de l’OM. Cependant, le milieu de terrain de 23 ans n’a pas encore totalement convaincu ses entraîneurs consécutifs. Et au fil des matchs, certains de ses plus ardents défenseurs commencent à se poser des questions. Car lorsque Azzedine Ounahi est aligné, il ne parvient pas réellement à peser sur les matchs, comme cela encore été le cas samedi soir lors du choc entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille. Même si Gennaro Gattuso l’utilise nettement plus que Marcelino, ce qui n’est pas difficile, les doutes grimpent même chez les consultants.

J’ai beaucoup milité pour Ounahi mais il faut aussi avouer que je suis un peu déçu. Veretout et Kondogbia sur le retour de blessure, il a un spot avec Gattuso. Il doit faire beaucoup plus avec le ballon, c’est pas assez impactant dans le jeu par rapport à ce qu’on attends à l’OM. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) October 21, 2023

Walid Acherchour, qui a toujours été un fervent supporter du joueur marocain de l’Olympique de Marseille affiche ouvertement ses interrogations sur le rendement du milieu de terrain. « J’ai beaucoup milité pour Ounahi mais il faut aussi avouer que je suis un peu déçu. Veretout et Kondogbia sur le retour de blessure, il a un spot avec Gattuso. Il doit faire beaucoup plus avec le ballon, ce n’est pas assez impactant dans le jeu par rapport à ce qu’on attend à l’OM », a fait savoir le membre de l’After Foot et du Club des 5 au sujet de celui qui a désormais un peu plus de temps de jeu, mais va rapidement devoir prouver à l'entraîneur italien qui le mérite. Et cela même si Mehdi Benatia, l'agent d'Azzedine Ounahi, devrait intégrer la direction de Marseille.