OM ‍: Ounahi a 5 jours pour partir, les réactions fusent

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La presse marocaine s’est enflammée dimanche autour du possible transfert d’Azzedine Ounahi en Arabie Saoudite, six mois seulement après sa signature à l’OM en provenance d’Angers pour moins de 10 millions d’euros.

Titulaire sur le côté gauche du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille en début de saison, Azzedine Ounahi vient d’enchainer deux matchs sans jouer. Remplaçant à Metz, l’international marocain était de nouveau sur le banc contre Brest au Vélodrome dimanche soir et à chacun de ces deux matchs, l’ancien Angevin n’a pas été sollicité par Marcelino pour entrer en jeu. Dimanche soir, on apprenait via la presse marocaine qu’un départ était plus que jamais à l’ordre du jour pour Azzedine Ounahi dans la dernière ligne droite du mercato avec un possible transfert en Arabie Saoudite.

L’OM de Marcelino le dégoûte, Ounahi veut partir ! https://t.co/pVQNyfD537 — Foot01.com (@Foot01_com) August 28, 2023

Une information étonnante d’autant que c’est l’OM qui serait à l’origine de ce départ selon plusieurs sources en poussant Ounahi vers la sortie. Une version démentie par Thomas Bonnavent, pour qui le club phocéen n’a absolument pas signifié la porte au milieu de terrain de la sélection marocaine, éblouissant cet hiver lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. « Sur le dossier Ounahi, la direction ne pousse pas pour un départ du joueur. A l’heure actuelle, l’Arabie Saoudite n’a pas bougé sur l’affaire. Aucune offre. La possibilité d’un départ est réelle mais ce n’est pas l’envie de la direction de l’OM » a publié le journaliste de Winamax.

Le dossier Ounahi s'emballe et devient difficile à décrypter

Une tendance confirmée par le compte insider La Minute OM, très bien informé depuis le début de l’été sur le mercato olympien. « À l’instant T aucune offre n’a été transmise pour Azzedine Ounahi. Dans n’importe quel club les joueurs sont transférables en cas de belles offres. Personne ne pousse Azzedine à partir selon l’entourage. Maintenant, il reste 5 jours de mercato, on verra ce qu’il se passera » a indiqué le compte au sujet de la situation d’Azzedine Ounahi. Alors que le mercato ferme ses portes vendredi, l’avenir du joueur marocain risque d’être l’un des grands dossiers de la semaine à Marseille. Et du côté des supporters, le choix est rapide puisque la grande majorité des suiveurs de l’OM ne veut pas entendre parler d’un départ d’Azzedine Ounahi puisque le Marocain pourrait être replacé au milieu de terrain afin de compenser le départ de Mattéo Guendouzi vers la Lazio Rome.