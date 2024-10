OM ou PSG, Rothen est méchant

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir en Ligue 1, l'OM reçoit le PSG pour un Classique qui parait plus ouvert que jamais. Mais pour certains observateurs, comme Jérôme Rothen, les Phocéens ne sont pas encore au niveau.

L'OM aura un défi de taille ce dimanche soir sur ses terres face au PSG. Les Phocéens se sont considérablement renforcés lors du marché des transferts estival et ont de beaux arguments à faire valoir pour faire tomber le club de la capitale. Surtout que ces derniers ont beaucoup de mal devant les buts depuis quelque temps. Un bon nombre de fans et observateurs de l'OM pensent que ce Classique est le moment parfait pour battre le PSG, surtout que le club marseillais attend cela en Ligue 1 depuis 2011 tout de même. Pour Jérôme Rothen, attention à l'enflammade pour un Olympique de Marseille qui n'a pas forcément le niveau Ligue des champions.

Encore trop tôt pour l'OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Dans son talk-show sur RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois avant cet OM-PSG, avouant qu'un succès phocéen le surprendrait : « Face au PSG, je pense que c’est encore trop tôt, et surtout, il ne faut pas minimiser les performances du PSG, parce qu’il y a eu des bons matchs cette saison, pas en Ligue des Champions parce qu’en Ligue des Champions c’est autre chose. Mais là, on n’en parle pas puisque l’OM n’est pas une équipe de Ligue des Champions. En Ligue 1, tout le monde les voyait tomber à Lille, et le PSG gagne finalement 3-1. Je serais surpris que le PSG ne soit pas vigilant, et ne gagne pas au Vélodrome ». Réponse donc dans les prochaines heures au Stade Vélodrome, qui va assurément pousser pour voir l'OM mettre à mal les champions de France. Attention à l'excès de confiance ou alors à l'inhibition pour des Marseillais qui sont souvent passés à travers quand il fallait passer le cap face à l'ennemi francilien.