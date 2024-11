OM ‍: Des millions d'euros pour ça, Frank McCourt « ‍a de quoi vriller ‍»

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a coulé à domicile contre Auxerre, et ce sous les yeux de Frank McCourt, qui doit se demander comment ses investissements débouchent sur une équipe aussi apathique.

Véritable chat noir de l’Olympique de Marseille tant sa présence dans les tribunes coïncide un peu trop souvent avec un mauvais résultat à domicile, Frank McCourt a certainement pris un gros coup derrière la tête en voyant la performance des joueurs de Roberto De Zerbi contre Auxerre. Un revers à domicile, un podium forcément menacé, l’OM n’en mène pas large malgré un début de saison prometteur qui commence clairement à s’essouffler. Alors que les Marseillais n’ont qu’un match par semaine, la mayonnaise ne prend clairement pas, et Roberto De Zerbi a pour la première fois perdu ses nerfs en suggérant qu’il pouvait partir si on lui disait qu’il était le problème au sein du club. Cela ne devrait pas être le cas. Mais la présence de Frank McCourt permet forcément de faire le point sur le projet de l’OM, qui a investi pour rebâtir une équipe compétitive après le fiasco de la saison dernière, mais ne voit pas vraiment d’amélioration criante.

Le courage ne s'achète pas

De quoi faire réagir les supporters et les comptes suiveurs de l’OM sur les réseaux sociaux, où on se demande si l’Américain ne va pas finir par péter un câble à son tour en voyant que les moyens financiers alignés ne semblent pas vraiment changer la donne. « La direction est passée où ? Longoria ? Benatia ? MCCOURT ? Personne ne respecte l’institution OM » se plaint Edition Marseille, pour qui un haut dirigeant du club aurait du prendre la parole après cette cuisante défaite à domicile. « Frank McCourt et Jeff Ingram doivent être ravis du voyage, de leur soirée et du résultat des investissements... Mais le mental, la "personnalité" et le "courage" chers à De Zerbi, ça ne s'achète pas… », balance même le compte TeamOM à ses plus de 400.000 abonnés sur X.

Franck McCourt ne doit plus en pouvoir. Il essaye des entraîneurs peu chers, ça ne fonctionne pas. Il essaye des cadors, il entend : « ce n’est pas préparé de jouer à 2 devant donc pas possible »



Et dans cette histoire, Franck McCourt doit tout de même se poser des questions sur le problème récurrent de la compétitivité du club qu’il dirige. « Franck McCourt ne doit plus en pouvoir. Il essaye des entraîneurs peu chers, ça ne fonctionne pas. Il essaye des cadors, il entend : « ce n’est pas préparé de jouer à 2 devant donc pas possible ». Il y a de quoi vriller », a résumé le consultant Emmanuel Trumer. Pour le moment, l’Américain prend en tout cas son mal en patience et s’il est allé en direction du vestiaire à la fin du match, il n’a laissé transparaitre aucun signe d’énervement malgré la terrible gronde du Vélodrome à la fin de la rencontre.